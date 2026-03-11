TotalEnergies прервала нефтедобычу на Ближнем Востоке

В TotalEnergies сообщили, что поставили на паузу добычу нефти и газа на Ближнем Востоке. Ограничения касаются добычи сразу в трех странах региона.

Французская TotalEnergies приняла решение о приостановке добычи нефти и газа в ряде стран Ближнего Востока. Соответствующую информацию подтвердили в самой компании.

Там отметили, что поставили на паузу добычу в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ.

"В ответ на запросы некоторых наших акционеров, а также в качестве ответа на вопрос о состоянии нашей деятельности на Ближнем Востоке, компания делает следующие заявления: производство было остановлено или находится в процессе остановки в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ, что составляет примерно 15% от нашего общего объема производства",

- пресс-служба компании

При этом в сообщении указано, что на нефтедобычу на суше в ОАЭ, а это примерно 210 тыс баррелей в сутки, эскалация на Ближнем Востоке не повлияло. Уточняется, что это связано с тем, что она экспортируется через терминал в Фуджейре.

Кроме того, продолжает функционировать НПЗ Satorp французской компании в Саудовской Аравии, обеспечивающий внутренний рынок страны.