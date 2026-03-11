Жителей села на западе Грузии эвакуировали из-за оползня

В Ткибульском муниципалитете в Грузии сошел оползень. Эвакуировать пришлось десятки семей, информация о пострадавших не поступала.

В западной части Грузии закрыто движение для всех видов транспортных средств по дороге внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули. Об этом информирует 12 марта мэрия муниципалитета.

В пресс-службе отметили, что решение о введении ограничений было принято в связи с развитием оползневых процессов в селе Курсеби Ткибульского муниципалитета.

Ранее там сошел оползень, что привело к разрушению пяти домой. Эвакуированы были 38 семей.

Для установления причин схода оползня на место прибыло три группы геологов. Там же мобилизованы представители различных подразделений МВД, а также соответствующая техника.