Жителей села на западе Грузии эвакуировали из-за оползня

В Ткибульском муниципалитете в Грузии сошел оползень. Эвакуировать пришлось десятки семей, информация о пострадавших не поступала.
В западной части Грузии закрыто движение для всех видов транспортных средств по дороге внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули. Об этом информирует 12 марта мэрия муниципалитета.
В пресс-службе отметили, что решение о введении ограничений было принято в связи с развитием оползневых процессов в селе Курсеби Ткибульского муниципалитета.
Ранее там сошел оползень, что привело к разрушению пяти домой. Эвакуированы были 38 семей.
Для установления причин схода оползня на место прибыло три группы геологов. Там же мобилизованы представители различных подразделений МВД, а также соответствующая техника.