Дмитриев предрек мощный энергокризис из-за конфликта на Ближнем Востоке

Иранский конфликт скажется на мировой экономике и последствия будут долгосрочными, такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"К сожалению, господин Финк ошибается. Будет нанесен долговременный экономический ущерб, поскольку шоки со стороны предложения затронут рынки нефти, газа, удобрений, сельского хозяйства и многие другие"
– Кирилл Дмитриев
Ранее глава компании BlackRock Ларри Финка назвал маловероятным то, что ситуация вокруг Ирана нанесет долговременный экономический ущерб.
Дмитриев считает иначе, он предупредил, что текущая ситуация с нефтяными ценами является началом самого крупного в истории энергокризиса.
"И это только начало крупнейшего энергетического кризиса в истории"
– Кирилл Дмитриев