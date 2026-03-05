Вестник Кавказа

Глава МИД РФ проведет переговоры с секретарем комиссии ОДВЗЯИ

Вид на МИД и Москва Сити
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров встретится в российской столице секретарем комиссии ОДВЗЯИ. Переговоры запланированы на эту пятницу.

В пятницу, 13 марта, состоится встреча главы МИД России Сергея Лаврова и исполнительного секретаря подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберта Флойда. Об этом поведала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что переговоры пройдут в Москве, передает ТАСС.

"Сергей Лавров 13 марта проведет встречу с Робертом Флойдом"

– Мария Захарова

Какие темы будут обсуждаться на завтрашней встрече, на данный момент не сообщается.

