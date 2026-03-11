Российским туристам вернут деньги за туры на Ближний Восток в полном объеме

Россиянам, чей отдых в странах Ближнего Востока отменился из-за ситуации в регионе, вернут средства за туры в полном объеме, заявил глава Минэкономразвития.

Российские туристы смогут вернуть средства, потраченные на туры в странах Персидского залива, в полном объеме, заявил сегодня министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В правительстве РФ было принято решение для защиты прав путешественников на фоне ситуации в ближневосточном регионе, также принятые меры позволят сгладить последствия для туроператоров. Как сообщил министр, механизм уже запущен.

"Туристы получат деньги за сорванный отдых в полном объеме, а компании смогут воспользоваться средствами фондов персональной ответственности и получить отсрочку по взносам на три месяца"

– Максим Решетников

Оформить возврат средств за туры смогут туристы, чья поездка должна была состояться в период с 28 февраля по 31 марта. Вернуть деньги смогут те, кто планировал в марте отдохнуть в ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте или Бахрейне.

Также министр добавил, что потери туристических операторов из-за ситуации на Ближнем Востоке оцениваются в 7 млрд рублей.