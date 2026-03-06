Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву в связи с войной в Иране

Президент РФ Владимир Путин сегодня позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, поблагодарив его за эффективное содействие в организации эвакуации из Ирана российских граждан.

Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого российский лидер выразил признательность азербайджанскому коллеге за эффективное содействие в организации эвакуации российских граждан из охваченного войной Ирана, а также в обеспечении доставки из России гуманитарной помощи иранскому народу через азербайджанскую территорию, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе телефонной беседы лидеры двух стран высказались за скорейшее прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и скорейшее урегулирование острой фазы нынешнего конфликта политико-дипломатическими средствами.

Также главы двух государств обсудили некоторые актуальные аспекты двусторонней повестки дня, в очередной раз подтвердив обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-азербайджанского взаимодействия в различных областях на принципах стратегического партнерства и союзничества, говорится в сообщении.

Москва благодарна Баку за помощь

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на выражение российскими властями на всех уровнях признательности Азербайджану за предоставление своей территории для эвакуации россиян из Ирана.

"На уровне и первого лица российского государства – президента Владимира Путина, и высокопоставленных представителей правительства, прежде всего МИД, и на уровне посольств выражена благодарность Баку за ту помощь и те возможности, которые он предоставил для эвакуации российских граждан фактически из зоны активных боевых действий на территории Ирана", - прежде всего сказал он.

"И с гуманитарной, и с политической, и с человеческой точки зрения Баку поступает в этом вопросе исключительно ответственно, благородно и с пониманием важности для России потребности эвакуировать граждан из Ирана. Поэтому представители российской политики и экспертного сообщества могут лишь повторить то, что сказал президент Путин", - продолжил Игорь Коротченко.

Перспективы диалога Москвы и Баку

Главный редактор "Национальной обороны" отметил перспективу значительного улучшения российско-азербайджанских контактов на фоне помощи Баку с эвакуацией россиян. "Мы констатируем наличие возможностей на нынешнем этапе найти эффективные и взаимоприемлемые решения тех проблемных вопросов, которые, к сожалению, пока остаются во взаимоотношениях между Россией и Азербайджаном. Чтобы взаимовыгодно развивать дальнейшие отношения добрососедства и сотрудничества, необходимо эти проблемные вопросы урегулировать с обеих сторон и перевернуть страницу, которая, к сожалению, омрачала наши отношения в прошлом году", - сообщил он.

"Выстраивание прагматичных добрососедских отношений на основе декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном безусловно отвечает интересам и Москвы, и Баку. Понятно, что есть силы, которые этого не хотят, но месседжи, которые дают власти обоих государств, включая президентов России и Азербайджана, показывают настрой на нормализацию. В недавнем официальном комментарии МИД России четко сказано, что Москва и Баку совместно нацелены на развитие российско-азербайджанского взаимодействия на принципах стратегического партнерства и союзничества. Это очень важно", - подчеркнул Игорь Коротченко.

"Экспертное сообщество и аналитики, на мой взгляд, должны внести свой вклад в то, чтобы курс на нормализацию и взаимодействие России и Азербайджана во всех сферах был обеспечен. Это абсолютно необходимо делать. В новых геополитических условиях, когда кардинально меняется миропорядок и разрушаются прежние представления о том, что допустимо, а что нет, ответственные государства и экспертно-аналитическая сфера должны гибко менять свои подходы. В любом случае, курсу на взаимодействие между Москвой и Баку, согласно и словам Владимира Путина, и официальному комментарию МИД РФ, нет альтернативы", - указал военный аналитик.

Риски Москвы и Баку из-за иранской войны

Эксперт отметил, что у России и Азербайджана возникают общие проблемы в связи с продолжением иранской войны, которые требуется решать совместно. "В первую очередь, есть риск расширения зоны нестабильности на Южный Кавказ, что одинаково затрагивает интересы и Москвы, и Баку, поскольку мы стремимся избежать дестабилизации этого региона. Также есть риск превращения Ирана силами США, Израиля и других сторон в то, чем когда-то были Ирак и Ливия. Отсутствие централизованного управления в Иране может привести к масштабированию ударов по критическим объектам инфраструктуры, причем руками тех, чью ответственность будет крайне трудно установить. А это и угроза экономической ситуации, и угроза нарастания террористической активности", - сообщил он.

"Также дестабилизация Ирана может привести к неконтролируемому хаосу и потоку беженцев, что одинаково затронет сферу безопасности и национальных интересов всех стран Южного Кавказа и Каспийского региона. В регионе Каспия активно ведется нефтегазодобыча и проложены крупные трубопроводы – вся эта инфраструктура очень чувствительна. На примере Каспийского трубопроводного консорциума, терминалы которого время от времени становятся целями ударов беспилотниками со стороны ВСУ, мы знаем, какую проблему создают атаки на такие объекты. Россия и Азербайджан стремятся к тому, чтобы ничего подобного не происходило на Каспии и на Южном Кавказе. В интересах всех скорейшее урегулирование конфликта", - подчеркнул Игорь Коротченко.

"Пока мы не имеем четкого представления, на каких условиях этот конфликт будет завершен. Иран продолжает удары беспилотниками и ракетами по объектам США в регионе Персидского залива. Крайне важно, чтобы политическое руководство в Тегеране сохраняло централизованный контроль над вооруженными силами и Корпусом стражей Исламской революции и не допускало, чтобы боевые действия каким-то образом распространялись на государства Южного Кавказа и Каспия. Эти риски сегодня чрезвычайно велики, и здесь нужны не только военные меры или меры реагирования по линии специальных служб органов, которые отвечают за внешнюю политику, но и активное взаимодействие экспертного сообщества, в том числе в закрытом формате, чтобы все риски были просчитаны с предложениями мер по их купированию", - заключил главный редактор "Национальной обороны".