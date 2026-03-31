Индонезия готова к приему российской нефти

В скором времени Индонезия начнет получать российскую нефть, это станет частью плана по закупке 150 миллионов баррелей нефти из России до конца 2026 года, заявил сегодня министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.

"Для меня самое главное, чтобы у нас были все запасы. И российская нефть скоро поступит. В нынешних условиях государство должно гарантировать наличие всех видов топлива"

- Бахлил Лахадалия

В нынешней международной ситуации власти страны больше всего озабочены тем, чтобы гарантированно обеспечить страну всеми видами топлива — от дизеля до бензина различных марок, отметил министр, передает РИА Новости.

Однако это лишь часть плана по закупке российских энергоресурсов, согласно которому до конца текущего 2026 года на нефтеперерабатывающие заводы страны поступит 150 миллионов баррелей нефти из России – также Индонезия рассматривает возможность импорта из России сжиженного нефтяного газа (СПГ), однако этот вопрос пока остается на стадии обсуждения, добавил министр.

Напомним, ранее мы писали о том, что Филиппины в марте получили первую за пять лет партию российской нефти. Поставка была произведена на фоне сложной ситуации с топливом на Филиппинах и ослабления санкций США против танкерной нефти из РФ. Танкер Sara Sky под флагом Сьерра-Леоне со 100 тыс т нефти сорта ВСТО на борту прибыл в порт Лимай-Батаан 24 марта. Пунктом отправления стал порт Козьмино в Приморье. Российская нефть будет направлена на НПЗ Petron в Батаане.