Российская нефть впервые за пять лет экспортирована на Филиппины

Филиппины 24 марта 2026 года получили первую за пять лет партию российской нефти. Поставка была произведена на фоне сложной ситуации с топливом на Филиппинах и ослабления санкций США против танкерной нефти из РФ.

Первая за пять лет партия нефти из России прибыла на Филиппины накануне, об этом сообщает издание Phil Star.

Танкер Sara Sky под флагом Сьерра-Леоне со 100 тыс т нефти сорта ВСТО на борту прибыл в порт Лимай-Батаан в 14:00 24 марта. По данным сервиса отслеживания морских судов Marine Traffic, пунктом отправления стал порт Козьмино в Приморье. Российская нефть будет направлена на НПЗ Petron в Батаане.

Ранее на Филиппинах был объявлен режим ЧС из-за перебоев в поставках энергоносителей на фоне перекрытия Ормузского пролива.

Отметим, что до 11 апреля США вывели из-под санкций российскую танкерную нефть – решение связано с ситуацией на глобальном нефтяном рынке на фоне конфликта США и Израиля с Ираном.