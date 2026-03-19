Россия заработает до $2 млрд на смягчении нефтяных санкций - Минфин США

После получения разрешения на операции по продаже нефти и нефтепродуктов из России Москва может заработать около $2 млрд, считают в Минфине США.

Россия может получить  в размере не более $2 млрд от продажи собственной нефти и нефтепродуктов, сообщил в интервью телеканалу NBC News министр финансов США Скотт Бессент.

Он уточнил, что этот доход РФ может получить после временного ослабления американских рестрикций в отношении российских энергоносителей.

"Наш анализ показывает, что максимальная прибыль, которую Россия может получить, составляет $2 млрд, это один день бюджета Российской Федерации"

– Скотт Бессент

По словам главы американского Минфина, речь идет о максимальных оценках.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
