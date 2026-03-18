США внесли изменения в лицензии на операции с российской нефтью

Вашингтон обновил лицензию на сделки по российской нефти – запрещены операции, связанные с Ираном, Кубой, Северной Кореей.

Минфин США обновили лицензию на операции с российской нефтью, которая была выведена из-под санкций на месяц.

В документ были внесены уточнения, связанные с запретом на проведение сделок с лицами и организациями, имеющими отношение к Ирану, Кубе, КНДР, также запрещены сделки с Крымом и новыми регионами РФ.

Ранее Соединенные Штаты ослабили санкции в отношении российской танкерной нефти до 11 апреля. Вашингтон дал "зеленый свет" на покупку нефти и нефтепродуктов из РФ, которые на 12 марта были погружены на танкеры.