Россия намерена увеличить переработку нефти в этом году

В Минэнерго РФ сообщили о планах по наращиванию объемов переработки нефти в текущем году. Кроме того, в России возросли запасы топлива.

В 2026 году в планы Российской Федерации входит нарастить переработку нефти на НПЗ, об этом рассказал глава департамента нефтегазового комплекса министерства энергетики РФ Антон Рубцов.

"Мы смотрим с оптимизмом. Планово рассчитываем, что объемы переработки будут увеличены"

– Антон Рубцов

Также он поведал, о росте запасов топлива в России в этом году, имеется около 3 млн т дизельного топлива и порядка 2 млн т бензина.