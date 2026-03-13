Дефицит и санкции: как блокада Ормуза повлияла на российскую нефть?

Экономист Александр Фролов проанализировал для "Вестника Кавказа" перспективы роста экспорта нефти из РФ и прибыльности российской нефтяной отрасли на фоне блокады Ормузского пролива и приостановки американских санкций против нефтепроизводителей из РФ.

Несмотря на временное разрешение США на покупку нефти у российских подсанкционных компаний, дефицит на мировом рынке продолжит увеличиваться, рассказал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. В связи с этим вплоть до нормализации судоходства в Ормузском проливе стоит ожидать роста нефтяных доходов России, поскольку цены будут расти.

Сколько нефти может продавать Россия?

Экономист в первую очередь обратил внимание, что весь нынешний объем экспортируемой нефти из России и так находил покупателей, несмотря на западные санкции, а значительно увеличить нефтедобычу российские компании в краткосрочной перспективе не смогут. "Возможности наращивания экспортных поставок нефти у нас предельно ограничены. Сейчас уровень добычи сырой нефти в России составляет порядка 9,3 млн баррелей в сутки. Это означает, что мы можем более или менее оперативно увеличить добычу где-то на 200-300 тыс баррелей в сутки, но не больше. Это не сильно повлияет на ситуацию с дефицитом на мировом рынке", - сообщил он.

"Потенциальный дефицит, который рассматривается в настоящее время, может составить от 8 до 10 млн баррелей в сутки. Наши дополнительные 200-300 тыс баррелей – это 2-3% от этого объема. Даже если мы предположим, что наши нефтяники каким-то способом оперативно выйдут на объемы производства порядка 10,5 млн баррелей в сутки – такой уровень нефтедобычи без учета газового конденсата наблюдался в прежние годы – это добавит всего 1 млн баррелей в сутки, 10-12% от выпавших из-за блокады Ормузского пролива объемов. Весьма сомнительно, что в целом есть технические возможности быстро увеличить добычу на такой объем, который сколько-нибудь мог бы парировать возникший дефицит", - подчеркнул Александр Фролов.

"Важно, что речь не только о России, но обо всех производителях нефти в мире. Более того, далеко не каждый производитель нефти спешит наращивать добычу. К примеру, американские компании сейчас рассуждают так: "Хорошо, что цены растут из-за возникновения дефицита, но зачем увеличивать добычу прямо сейчас? Допустим, мы увеличим производство, а потом война закончится, стороны договорятся, Ормузский пролив откроется, поставки восстановятся, цены упадут – а мы уже вложили деньги в расширение нефтедобычи, и получается, эти деньги уйдут в никуда". Поэтому американские компании предпочитают использовать нынешнюю ситуацию, когда появились дополнительные доходы, для выплат долгов банкам и повышения дивидендов, но не для расширения производства", - отметил он.

В чем смысл приостановки санкций США?

Первоочередной выгодой от временного прекращения действия санкция США против российских нефтяников Александр Фролов назвал сокращение экспортных издержек. "В некоторой степени снижаются проблемы с транспортировкой нефти. В ряде случаев можно будет обойтись без выстроившихся за последние три-четыре года обходных схем продажи нашего сырья. Важный момент: США – не единственная страна, которая ввела санкции против российской нефтяной отрасли, и приостановка действия американских ограничений не приостанавливает действие европейских. Отличие европейских санкций лишь в том, что они в большинстве своем не подразумевают вторичных санкций за покупку российской нефти. Поэтому в ограниченном количестве операций теперь снизятся логистические расходы. Также покупатель получает гарантии неприменения вторичных санкций при прямой покупке российской нефти, что опять же упрощает процедуру ", - пояснил экономист.

Основной целью приостановки санкций, по оценке заместителя гендиректора Института национальной энергетики, была политика, а не экономика. "США показали, что делают большой дипломатический шаг навстречу интересам не России, а всего остального мира. В Вашингтоне есть понимание, что если бы санкции не были приостановлены, покупатели все равно продолжили бы покупать российскую нефть, сколько мы способны ее предложить – и тогда всем стало бы очевидно, что США совсем перестали контролировать ситуацию. Сложилась бы картина, что всему миру уже безразличны американские ограничения, потому что дефицит нефти важнее. Поэтому Вашингтону требовалось доказать, что он держит ситуацию под контролем", - сказал он.

"Также это словесная интервенция Вашингтона на мировом рынке, сигнал трейдерам, что руководство США следит за ценами и работает над тем, чтобы не допустить дефицита. Первая ласточка такой работы – разрешение на покупку нефти у российских компаний, пусть в реальности это разрешение принципиально ничего не меняет и не снимает большей части санкционных ограничений. Например, до 2023 года суда, перевозящие российскую нефть, страховал британский рынок страхования Ллойд – но из того, что США разрешили страховать танкеры, на которые они накладывали санкции, не следует, что то же самое разрешила Британия. Ограничения со стороны Великобритании и Евросоюза остаются. Ллойд все еще не может страховать танкеры с российской нефтью", - обратил внимание Александр Фролов.

"Дипломатическая акция США будет иметь ограниченный эффект и на поставки российской нефти, и на ситуацию с потенциальным дефицитом на мировом рынке. В ряде ситуаций она позволит снизить логистические расходы и повысить прибыльность реализации экспортной нефти ряду наших крупных компаний. Это, в свою очередь, принесет России чуть больше денег в виде налогов на прибыль и чуть больше денег в виде дивидендов этих компаний, особенно если мы говорим о такой крупной компании, как "Роснефть"", - заключил эксперт.