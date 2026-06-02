США и Иран вместе извлекут обогащенный уран из-под руин – Вашингтон

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах по извлечению обогащенного урана из-под развалин разрушенных год назад ядерных объектов в Иране совместно с Тегераном.

Иран и США могут совместно заняться извлечением обогащенного урана, оставшегося под обломками разрушенных в результате ударов Америки в прошлом году объектов, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

По его словам, это прописано в предварительном соглашении Вашингтона и Тегерана.

"Пока что предполагается, что мы в не столь отдаленном будущем займемся этим… На данный момент была достигнута договоренность, что мы сделаем это с ними"

– Дональд Трамп

Американский президент также сообщил о согласии иранской стороны в рамках предварительного документа на отказ не только от создания, но и от покупки ядерного оружия.

Он напомнил, что изначально речь шла только о создании атомной бомбы, но в итоге, по его словам, ему удалось настоять на своем.

Глава государства добавил, что Тегеран "уже довольно близок" к заключению соглашения.

Кроме того, сообщил Трамп, стороны договорились о том, что вслед за подписанием меморандума о взаимопонимании последует открытие Ормузского пролива.