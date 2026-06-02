США и Иран вместе извлекут обогащенный уран из-под руин – Вашингтон

Иран и США могут совместно заняться извлечением обогащенного урана, оставшегося под обломками разрушенных в результате ударов Америки в прошлом году объектов, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
По его словам, это прописано в предварительном соглашении Вашингтона и Тегерана.
"Пока что предполагается, что мы в не столь отдаленном будущем займемся этим… На данный момент была достигнута договоренность, что мы сделаем это с ними"
– Дональд Трамп
Американский президент также сообщил о согласии иранской стороны в рамках предварительного документа на отказ не только от создания, но и от покупки ядерного оружия.
Он напомнил, что изначально речь шла только о создании атомной бомбы, но в итоге, по его словам, ему удалось настоять на своем.
Глава государства добавил, что Тегеран "уже довольно близок" к заключению соглашения.
Кроме того, сообщил Трамп, стороны договорились о том, что вслед за подписанием меморандума о взаимопонимании последует открытие Ормузского пролива.