МИД России объявил о назначении нового генконсула в Актау

Российское внешнеполитическое ведомство назначило нового генконсула в Актау. Эту должность занял Ринат Андержанов.

Генеральным консулом России в Актау стал Ринат Андержанов. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах МИД РФ в социальных сетях.

"Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Андержанов Ринат Абдулахатович назначен Генеральным консулом Российской Федерации в Актау, Республика Казахстан"

– российское министерство

Ринат Андержанов родился в 1971 году. Выпускник Финансовой академии при Правительстве России. Имеет дипломатический ранг советника 1 класса, присвоенный в 2023 году.

С 2019 по 2026 год занимал должность старшего советника Третьего департамента стран СНГ МИД России.