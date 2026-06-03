Вестник Кавказа

Премьер Израиля отказался от идеи проведения наземной операции в Ливане

Премьер Израиля отказался от идеи проведения наземной операции в Ливане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В руководстве Израиле возникли разногласия по поводу целесообразности проведения масштабной операции в Ливане. В частности, против этой операции выступил премьер страны Биньямин Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о проведении масштабной наземной операции в Ливане. Об этом сообщают израильские СМИ.

По данным газеты The Times of Israel, возможность проведения операции обсуждалась на совещании в узком составе, посвященном вопросам безопасности. В ходе встречи ЦАХАЛ представил Нетаньяху план широкомасштабной наземной операции в Ливане.

Глава Минобороны Исраэль Кац и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир поддержали предложение ЦАХАЛ. Сам же Нетаньяху отнесся к нему с осторожностью, поскольку ранее президент США Дональд Трамп вмешался, чтобы предотвратить запланированную атаку на объекты ливанского движения "Хезболла" в Бейруте и более масштабные действия Израиля на ливанской территории.

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