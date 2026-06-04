Соглашение о строительстве тоннеля между РФ и США подписано – Дмитриев

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что соглашение по тоннелю между РФ и США подписано. Договоренности позволят начать проектирование объекта.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) оформил соглашение о проектировании тоннеля под Беринговым проливом, который свяжет Россию и США, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Подписали уже сегодня соглашение с компанией, которое позволит нам проектировать этот тоннель. Мы по-прежнему считаем экономику его, понимаем, что новые технологии резко снижают его стоимость производства"

– Кирилл Дмитриев

Ранее Дмитриев заявил, что Россия и США нацелены на реализацию проекта. По словам Дмитриева, которые были сказаны на ПМЭФ, "тоннель будет".

Конкретных деталей и сроков Дмитриев не обозначил. Известно, что приблизительная стоимость проекта, который свяжет Чукотку и Аляску, составляет около $8 млрд.