Проектирование тоннеля между Россией и США продолжается – Дмитриев

Кирилл Дмитриев заявил, что Москва и Вашингтон продолжают работу над проектом тоннеля под Беринговым проливом. Ожидается подписание соглашений.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США продолжают работу над проектом тоннеля под Беринговым проливом, который должен связать Чукотку и Аляску. По словам Дмитриева, ожидается подписание соглашения по реализации проекта.

"Что касается тоннеля, у нас будет новость завтра (5 июня) - мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому тоннель будет"

– Кирилл Дмитриев

По словам Дмитриева, проект трансконтинентального тоннеля станет одним из самых крупных совместных проектов США и России.

Отметим, что идея тоннеля между Чукотой и Аляской была озвучена Дмитриевым в прошлом году. По словам госдеятеля, проект возможно реализовать за $8 млрд, при этом строительство займет менее 8 лет. Инициативу высоко оценил Дональд Трамп.