Президент Казахстана утвердил закон об однопалатном парламенте

В Казахстане приняли закон об однопалатном парламенте, расширяющий его полномочия. Теперь высший орган законодательной власти республики называется Курултай.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов", предполагающий формирование однопалатного парламента (Курултая). Об этом рассказали в пресс-службе главы казахстанского государства.

"Конституционный закон определяет организацию и деятельность Курултая, законодательный процесс и другие формы осуществления полномочий Курултая, правовое положение его депутатов. Курултай является высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть. Курултай состоит из 145 депутатов, избираемых по партийным спискам. Срок полномочий депутатов Курултая – 5 лет"

– пресс-служба президента РК

Согласно закону, парламент возглавит председатель, выбирать которого будут тайным голосованием из числа парламентариев, свободно владеющих государственным языком.

Курултай получит широкие полномочия. В частности, он сможет утверждать в должности вице-президента, премьер-министра, судей Конституционного суда и членов ЦИК. Кроме того, новый орган будет назначать выборы президента и утверждать отчеты об исполнении бюджета.

Напомним, в марте этого года в Казахстане был проведен общенациональный референдум, в результате которого была принятая новая Конституция страны.