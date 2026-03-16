Вестник Кавказа

Токаев: выборы в парламент Казахстана состоятся в августе

© Фото: Сайт президента России
В Казахстане выборы в парламент будут проведены в августе, сообщил Токаев. Он отметил, что парламентские выборы станут началом процесса масштабной "перестройки" политической системы Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что парламентские выборы в республике планируется провести в августе 2026 года.

"Сразу же после вступления конституции в силу мною будет подписан указ о проведении выборов в однопалатный Курултай. Выборы состоятся в августе текущего года"

– Касым-Жомарт Токаев

Глава государства пояснил, что называет сроки проведения выборов заранее, чтобы партии могли выстроить план и подготовиться к выборной кампании.

"Выборы в Курултай станут началом процесса масштабной "перестройки" всей политической системы Казахстана"

– Касым-Жомарт Токаев

Новая конституция Казахстана вступит в силу 1 июля 2026 года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
940 просмотров

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.