Токаев: выборы в парламент Казахстана состоятся в августе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что парламентские выборы в республике планируется провести в августе 2026 года.

"Сразу же после вступления конституции в силу мною будет подписан указ о проведении выборов в однопалатный Курултай. Выборы состоятся в августе текущего года"

– Касым-Жомарт Токаев

Глава государства пояснил, что называет сроки проведения выборов заранее, чтобы партии могли выстроить план и подготовиться к выборной кампании.

"Выборы в Курултай станут началом процесса масштабной "перестройки" всей политической системы Казахстана"

– Касым-Жомарт Токаев

Новая конституция Казахстана вступит в силу 1 июля 2026 года.