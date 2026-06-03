Проекту "Шахдениз" исполнилось 30 лет

В Азербайджане сегодня отмечается 30-летие с момента запуска проекта по разработке расположенного в Каспийском море газового месторождения "Шахдениз".

Сегодня Азербайджан отмечает 30-летие проекта "Шахдениз", сообщение, посвященное праздничной дате, распространила компания-оператор месторождения BP Azerbaijan.

В нем подчеркивается, что юбилей месторождения одинаково значим и для правительства Азербайджана, и для компании BP, а также ее партнеров по проекту "Шахдениз".

Ровно 30 лет назад, 4 июня 1996 года, в Баку Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и несколько иностранных компаний подписали Соглашение о разделе добычи (HPBS) по месторождению "Шахдениз". Документ прошел ратификацию в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана и начал действовать 17 октября 1996 года.

Стоит отметить, что "Шахдениз" входит в число самых крупных газоконденсатных месторождений мира, этом наиболее масштабное газовое месторождение, которое когда-либо открывала BP. На протяжении почти 20 лет газ с "Шахдениз" стабильно поставляется в Азербайджан, Грузию и Турцию через Южно-Кавказский трубопровод (ЮКТ). А после запуска Южного газового коридора в декабре 2020 года "Шахдениз" оказался новым источником энергопоставок для Европы.

Напомним, что первый газ на месторождении "Шахдениз" был добыт в 2006 году. Соответственно, в 2026 году в Азербайджане отмечают 20 лет со дня старта его разработки. Добыча в рамках второй фазы месторождения ("Шахдениз 2") была начата в 2018 году.