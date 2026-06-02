Нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан исполнилось 20 лет

Сегодня исполняется ровно 20 лет с того дня, когда в путь отправился первый экспортный танкер с азербайджанской нефтью, транспортированной по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан сегодня исполнилось 20 лет, сообщает Минэнерго Азербайджана.

Двадцать лет назад, 4 июня 2006 года, в путь тронулся первый танкер с азербайджанской нефтью на экспорт, доставленной по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

За два десятка лет работы нефтепровода, который стал основным экспортным нефтепроводом Азербайджана, было транспортировано в общей сложности порядка 557 млн т азербайджанской нефти.

Напомним, что первая нефть поступила в трубопровод 10 мая 2005 года. Терминала Джейхан в Турции она достигла 28 мая 2006 года. По нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан идет на экспорт азербайджанская нефть с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия, а также конденсат с месторождения "Шахдениз".

Итоги и перспективы БТД

Директор Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подвел итоги первых 20 лет работы нефтепровода "Баку-Тбилиси-Джейхан" и рассказал о перспективах его эксплуатации.

"Проект "Баку-Тбилиси-Джейхан" на протяжении вот уже двух десятилетий является основным экспортным трубопроводом Азербайджана. Пункт о его создании содержался уже в "Контракте века" о разработке группы месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", подписанном 20 сентября 1994 года, хотя там и не был прописан точный маршрут. Планы по строительству этого трубопровода появились еще раньше – когда в 1992 года были проведены первые исследования по нефтяному экспорту Азербайджанской Республики, наши специалисты установили, что ближайший и самый удобный пункт вывода азербайджанской нефти на мировые рынки — это именно турецкий порт Джейхан", - прежде всего сказал он.

"Благодаря изначальному настрою Азербайджана на строительство нефтепровода до Джейхана в 1998-1999 годах была подписана серия контрактов, Баку оформил сделку по проекту "Баку-Тбилиси-Джейхан" с правительствами Грузии и Турции и ровно 20 лет назад, 4 июня 2006 года, первый танкер с азербайджанской нефтью, прокачанной по трубам, покинул порт Джейхан. С тех пор фактически около 4-6 млрд баррелей азербайджанской нефти было выведено на мировые рынки с помощью этого трубопровода – это показатель того, насколько верны были изначальные расчеты руководства Азербайджана о востребованности маршрута", - обратил внимание Ильхам Шабан.

"Главное, что обеспечил "Баку-Тбилиси-Джейхан" – надежную диверсификацию нефтяного экспорта Азербайджана. У Азербайджана есть три экспортных нефтепровода, один через Россию ("Баку-Новороссийск"), другой через Грузию ("Баку-Супса") и третий через Турцию ("Баку-Тбилиси-Джейхан"). Время показало, насколько на самом деле важно иметь развитую сеть экспортных поставок, поскольку завтра в мире может произойти такое, что сегодня не увидишь и во сне. Яркий пример — это нынешняя блокада Ормузского пролива. Азербайджан совершенно верно часть нефтяных доходов направил на строительство новой экспортной инфраструктуры и доказал, что такой подход является наилучшим вариантом для стабильного экспорта сырья", - подчеркнул экономист.

Хотя производство нефти в Азербайджане стабильно снижается, востребованность "Баку-Тбилиси-Джейхан" не будет падать, поскольку Баку развивает практику прокачки по БТД нефти других государств – Казахстана и Туркменистана. "В ходе двадцатилетней эксплуатации этого трубопровода по "Баку-Тбилиси-Джейхан" транспортировалась не только азербайджанская нефть. В свое время даже Россия транспортировала небольшие объемы через БТД – с 2015 года по декабрь 2022 года. В основном трубопровод задействовали Туркменистан и Казахстан. Приблизительно 70 млн т из общего объема в 557 млн т нефти, прокачанных по БТД за 20 лет — это транзитная нефть из Каспийского региона", - заключил Ильхам Шабан.