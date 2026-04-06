Гражданам Армении и Грузии перестали выдавать рабочие визы в Венгрии

Венгерское руководство запретило выдавать рабочие визы гражданам двух республик Южного Кавказа и Филиппин. Соответствующее решение было принято в целях регулирования притока иностранных работников в страну.

Венгрия с сегодняшнего дня остановила выдачу рабочих виз гражданам Армении, Грузии и Филиппин. Об этом сообщила 5 июня пресс-секретарь венгерского правительства Ванда Шонди.

Она отметила, что данное решение властей стало первым шагом, направленным на регулирование притока иностранной рабочей силы.

Шонди объяснила, что из-за привлечения работников других стран в Венгрию снижаются зарплаты местных сотрудников, а также уменьшаются возможности их трудоустройства. По ее словам, это вынудило власти ужесточить правила трудоустройства иностранцев.

Что касается граждан Армении, Грузии и Филиппин, которые уже трудятся на территории Венгрии, то они по-прежнему смогут подавать заявления на продление разрешений, передает Reuters.