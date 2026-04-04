Новая многократная виза будет введена в Грузии

В Грузии внесли законопроект о введении многократной визы для иностранцев с правом находится внутри страны до года.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" внесла в парламент страны законопроект о введении визы категории C5, сообщила парламентская пресс-служба.

Согласно законопроекту, виза такой категории положена иностранцам, которые приезжают в Грузию в качестве туристов, а также с целью работать на территории страны как нерезиденты.

Уточняется, что ее будут выдавать супругу или супруге и детям нерезидента.

Эта виза многократная, с правом нахождения в Грузии в течение года. Срок действия визы будет пять лет, уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что по решению парламента законопроект будет рассматриваться в ускоренном порядке.