Строительство и недвижимость в Грузии вскоре подорожают на 20-30%

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ближайшие месяцы в Грузии вырастут цены на строительные материалы, подорожает и недвижимость, примерно на 20%.

В Грузии ожидается рост цен на стройматериалы и недвижимость, рассказал директор строительного магазина Gorgia Торнике Гурули.

На ситуацию с ценами влияет конфликт США и Израиля против Ирана и ситуация на нефтяном рынке.

"Все, что связано с пластмассой, уже подорожало – из-за кризиса в Иране и скачка цен на полиэтилен и нефть. Проблемы с производством есть и в Индии, Китае, Турции. В итоге мы прогнозируем рост цен на стройматериалы в Грузии на 5-30%, на недвижимость – примерно на 20% в ближайшие 3-6 месяцев"

– Торнике Гурули

Он предупредил, что рост цен на стройматериалы начнется уже после Пасхи, сейчас у крупных компаний в Грузии есть возможность сдерживать цены благодаря имеющимся запасам товаров.

1250 просмотров

