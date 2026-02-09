Продажи недвижимости в Тбилиси выросли на 20%

В феврале спрос на жилье в столице Грузии показал существенный рост, а общая стоимость реализованных квартир в Тбилиси достигла $336 млн. Об этом сообщает аналитическая компания Colliers Georgia.

За последний месяц зимы на рынке недвижимости Тбилиси было продано 3,8 тыс квартир, что на 20,4% превышает прошлогодние показатели, передает агентство Colliers Georgia.

Спрос на жилье в новостройках увеличился на 21,7%, тогда как на вторичном рынке продажи выросли на 15,7%.

Стоимость квадратного метра на "вторичке" поднялась на 11,6% в центре, на 4,8% в прилегающих к центру кварталах и на 8% в спальных районах. Наиболее стремительный рост цен эксперты зафиксировали в центральной части города.

В январе 2026 года интерес к недвижимости также демонстрировал положительную динамику. За первый месяц года в столице Грузии продали 2,9 тыс квартир, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.