Баку примет Международный финансово-банковский саммит

С 9 по 10 июня Баку станет местом проведения Международного финансово-банковского саммита. Мероприятие посетят политики и инвесторы из разных стран мира.
Баку станет площадкой проведения X Международного финансово-банковского саммита, который пройдет с 9 по 10 июня, информирует ЦБ АР.
В рамках мероприятие планируется обсуждение вопросов цифровизации банковского сектора, внедрения ИИ в финансовую сферу. Также будут обсуждаться проблемы кибербезопасности.
Саммит соберет глав банков и представителей финансовых институтов, создателей технологических стартапов, политиков, инвесторов, а также экспертов со всего мира. Целью встречи является анализ глобальных экономических трендов, а также содействие региональной финансовой интеграции.