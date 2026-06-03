Вестник Кавказа

Баку примет Международный финансово-банковский саммит

Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 9 по 10 июня Баку станет местом проведения Международного финансово-банковского саммита. Мероприятие посетят политики и инвесторы из разных стран мира.

Баку станет площадкой проведения X Международного финансово-банковского саммита, который пройдет с 9 по 10 июня, информирует ЦБ АР. 

В рамках мероприятие планируется обсуждение вопросов цифровизации банковского сектора, внедрения ИИ в финансовую сферу. Также будут обсуждаться проблемы кибербезопасности. 

Саммит соберет глав банков и представителей финансовых институтов, создателей технологических стартапов, политиков, инвесторов, а также экспертов со всего мира. Целью встречи является анализ глобальных экономических трендов, а также содействие региональной финансовой интеграции.

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