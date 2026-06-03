Баку и Москва активно развивают отношения – Рахман Мустафаев

Посол Азербайджана в Москве выступил на пленарной сессии "РФ-Азербайджан" в рамках ПМЭФ. Во время своей речи Рахман Мустафаев оценил текущие отношения Москвы и Баку, отметив, что позитивная динамика сейчас наблюдается по всем трекам двусторонней повестки.

Россия и Азербайджан находятся в активной фазе нормализации и развития двусторонних отношений. Об этом заявил посол АР в Москве Рахман Мустафаев, выступая 4 июня на пленарной сессии "Россия-Азербайджан" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он подчеркнул, что позитивная динамика сейчас наблюдается по всем трекам двусторонней повестки.

"В качестве подтверждения посол анонсировал предстоящий в июле рабочий визит главы МИД АР Джейхуна Байрамова в Москву, намеченное на середину июня заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и Милли Меджлисом АР, а также запланированное на осень текущего года проведение Азербайджано-Российского Межрегионального форума"

– посольство АР в Москве

Азербайджанский дипломат также указал на то, что активный диалог и взаимодействие осуществляется и по линии силовых и правоохранительных структур.

Он поведал, что в целях дальнейшего развития межуниверситетской кооперации ректор МГУ предложил провести в сентябре этого года в Московском университете Второй российско-азербайджанский научно-образовательный форум и очередное заседание Ассоциации университетов РФ и Азербайджана.

"Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, он отметил, что после роста товарооборота по итогам 2025 года до $4,9 млрд, за первые 5 месяцев текущего года наблюдается существенное падение объема товарооборота, и выразил надежду, что нахождение новых товарных позиций, создание совместных компаний, локализация производств и принятие ряда других мер поможет остановить этот негативный тренд и вывести взаимную торговлю на высокие результаты"

– азербайджанское посольство в РФ

Кроме того, Рахман Мустафаев коснулся положения азербайджанской общины в РФ. Он акцентировал внимание на том, что для Азербайджана имеет большое значение самочувствие азербайджанской общины в РФ – как российских граждан, так и азербайджанских граждан, соблюдение их прав и интересов.

"Для нас это очень важный вопрос, и мы рассчитываем, что МИД России будет уделять ему пристальное внимание. Азербайджанская община России – это важнейший фактор диалога и сотрудничества между нашими дружественными странами и народами"

– посол АР в России