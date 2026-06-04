Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Грузией

На следующей неделе состоятся переговоры еврочиновников и властей Грузии. Стороны обсудят вопрос возможной приостановки безвизового режима.

Власти Евросоюза рассматривают сценарий приостановки безвизового режима с Грузией. Переговоры по этому вопросу состоятся 11 июня, а решение может быть принято в начале следующего года, передают СМИ.

"В декабре Европейская комиссия представит свой ежегодный отчет по визам, а уже в январе страны-члены ЕС должны будут принять окончательное решение"

– СМИ

Напомним, что в этом году безвизовый режим был приостановлен для обладателей дипломатических и официальных паспортов из Грузии. Европейские власти также активизировали проверки граждан Грузии на границе.