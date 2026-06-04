Вестник Кавказа

Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Грузией

Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Грузией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На следующей неделе состоятся переговоры еврочиновников и властей Грузии. Стороны обсудят вопрос возможной приостановки безвизового режима.

Власти Евросоюза рассматривают сценарий приостановки безвизового режима с Грузией. Переговоры по этому вопросу состоятся 11 июня, а решение может быть принято в начале следующего года, передают СМИ. 

"В декабре Европейская комиссия представит свой ежегодный отчет по визам, а уже в январе страны-члены ЕС должны будут принять окончательное решение"

–  СМИ 

Напомним, что в этом году безвизовый режим был приостановлен для обладателей дипломатических и официальных паспортов из Грузии. Европейские власти также активизировали проверки граждан Грузии на границе.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
775 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.