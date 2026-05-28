Тбилиси и Вашингтон работают над обновлением отношений – МИД Грузии

В МИД Грузии рассчитывают на улучшение отношений с Соединенными Штатами. Глава ведомства отметила, что они должны учитывать интересы обеих стран.

Грузия и Соединенные Штаты работают над формированием обновленной повестки двусторонних отношений, которая основывается на взаимном уважении и учете интересов обеих стран. Такое заявление сделала во время визита в США глава МИД республики Мака Бочоришвили.

Она отметила, что в последнее время Тбилиси и Вашингтон предприняли важные шаги для того, чтобы двусторонние отношения развивались в позитивном ключе и открывали новые возможности для сотрудничества, передает "Sputnik Грузия".

"Мы работаем с США над тем, каким должно быть содержание обновленных грузино-американских отношений и как следует развивать эти связи. Мы надеемся, что в ближайшем будущем у нас будет возможность более предметно обсудить конкретные направления сотрудничества"

– Мака Бочоришвили

Руководитель внешнеполитического ведомства добавила, что недавние взаимные визиты были направлены на развитие американо-грузинского диалога.

Она также оценила значение сигналов, прозвучавших на мероприятии по случаю Дня независимости Грузии, которое было организовано посольством страны в Вашингтоне.

На мероприятии присутствовал первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау. Он заявил, что администрация президента Дональда Трампа заинтересована в пересмотре отношений с рядом государств и видит возможности для укрепления сотрудничества с Грузией.

"Те сильные сигналы, которые мы услышали, дают надежду на дальнейшее развитие отношений между Грузией и США и на появление новых возможностей для того, чтобы двусторонние отношения вышли на тот уровень, которого заслуживают обе страны"

– глава грузинского министерства

Мака Бочоришвили обратила внимание на то, что республика Южного Кавказа всегда была готова к полноценному сотрудничеству с США.

"Мы не раз заявляли о своей готовности к таким отношениям. Они должны учитывать национальные интересы как Грузии, так и США и, прежде всего, строиться на взаимном уважении. Мы видим настрой со стороны США, который показывает, что это достижимо"

– руководитель ведомства

Она добавила, что именно принцип взаимного уважения должен стать основой дальнейшего развития отношений Тбилиси и Вашингтона.