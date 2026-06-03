Россия и США проведут товарищеский матч по хоккею 1 июля

Команды из России и США проведут хоккейный матч, рассказал на сессии "Россия - США: диалог культур" на ПМЭФ глава Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи.
"Я очень рад заявить о том, что мы проведем первый хоккейный матч для того, чтобы отпраздновать 250-летний юбилей США"
– Роберт Эйджи
По его словам, игра назначена на 1 июля.
Глава палаты выразил надежду, что проведение матча поможет растопить лед, который существует сейчас между Москвой и Вашингтоном.
Как уточнила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, в матче сразятся сотрудники торговых палат обеих стран. Кроме того, к нему могут привлечь и спортсменов, однако этот вопрос пока только обсуждается.
"Когда мы встречались с конгрессменами в Вашингтоне, этот вопрос тоже стоял, чтобы какое-то количество профессиональных спортсменов приехали к нам, а потом наши из Континентальной хоккейной лиги приехали к ним"
– Светлана Журова
Парламентарий подчеркнула, что такие мероприятия сближают страны и помогают укреплять отношения между ними.