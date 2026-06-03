Россия и США проведут товарищеский матч по хоккею 1 июля

Хоккейный товарищеский матч состоится между командами из России и США в Москве. Он запланирован на 1 июля.

Команды из России и США проведут хоккейный матч, рассказал на сессии "Россия - США: диалог культур" на ПМЭФ глава Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи.

"Я очень рад заявить о том, что мы проведем первый хоккейный матч для того, чтобы отпраздновать 250-летний юбилей США"

– Роберт Эйджи

По его словам, игра назначена на 1 июля.

Глава палаты выразил надежду, что проведение матча поможет растопить лед, который существует сейчас между Москвой и Вашингтоном.

Как уточнила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, в матче сразятся сотрудники торговых палат обеих стран. Кроме того, к нему могут привлечь и спортсменов, однако этот вопрос пока только обсуждается.

"Когда мы встречались с конгрессменами в Вашингтоне, этот вопрос тоже стоял, чтобы какое-то количество профессиональных спортсменов приехали к нам, а потом наши из Континентальной хоккейной лиги приехали к ним"

– Светлана Журова

Парламентарий подчеркнула, что такие мероприятия сближают страны и помогают укреплять отношения между ними.