Грузия понимает негативные последствия присоединения к ЕС – Лавров

Глава МИД РФ оценил возможные последствия вступления Грузии в Евросоюз. По словам Сергея Лаврова, в этом случае республика может перестать быть страной, которая славится своей продукцией.

Власти Грузии понимают негативные последствия вступления страны в Евросоюз. Об этом заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава МИД России Сергей Лавров.

"Нынешнее грузинское руководство – это прагматики, они подтверждают свой курс в Евросоюз, но понимают, что тогда придется перестать быть страной, которая славится своей продукцией"

– российский министр

Руководитель внешнеполитического ведомства РФ отметил, что любая сельскохозяйственная страна, ставшая членом ЕС во время второй, третьей волны расширения, теряла свое сельское хозяйство. Он уточнил, что это объясняется тем, что в Евросоюзе есть "мэтры", у которых свое сельское хозяйство, свои крестьяне, свои интересы", пишут "Известия".

Лавров обратил внимание на то, что в настоящее время около 70% торговли Грузии приходится на Россию и другие страны СНГ. Значительные объемы также с Китаем и другими странами.

"Это все будет поставлено под большой вопрос, если Грузия будет вступать в Евросоюз, зная, какие требования выдвигаются Брюсселем к новобранцам. Не говоря уже о требовании присоединиться к санкциям против России, о требовании признавать все внешнеполитические действия Еврокомиссии, и так далее" – Сергей Лавров