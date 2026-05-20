Армения задумалась об урегулировании конфликта между Грузией и ЕС

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что разногласия между Евросоюзом и Грузией необходимо уладить. По словам политика, Тбилиси играет важнейшую роль в отношениях между Ереваном и ЕС.

Глава правительства Армении Никол Пашинян выразил обеспокоенность напряженными отношениями между Грузией и Евросоюзом. По словам армянского политика, Грузия играет важнейшую роль в отношениях между Ереваном и Брюсселем, конфликт сторон необходимо урегулировать. 

"Грузия играет ключевую и существенную роль в отношениях Армения–ЕС. Мы обеспокоены этой ситуацией и считаем, что она должна быть разрешена"

– Никол Пашинян 

Так глава правительства Армении прокомментировал слова своего грузинского коллеги Ираклия Кобахидзе, который ранее заявил о том, что ЕС не сможет повлиять на дружеские отношения Еревана и Тбилиси. 

Пашинян отметил, что Армения и Грузия связаны дружественными и стратегическими отношениями.

