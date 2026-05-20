Армения задумалась об урегулировании конфликта между Грузией и ЕС

Глава правительства Армении Никол Пашинян выразил обеспокоенность напряженными отношениями между Грузией и Евросоюзом. По словам армянского политика, Грузия играет важнейшую роль в отношениях между Ереваном и Брюсселем, конфликт сторон необходимо урегулировать.

"Грузия играет ключевую и существенную роль в отношениях Армения–ЕС. Мы обеспокоены этой ситуацией и считаем, что она должна быть разрешена"

– Никол Пашинян

Так глава правительства Армении прокомментировал слова своего грузинского коллеги Ираклия Кобахидзе, который ранее заявил о том, что ЕС не сможет повлиять на дружеские отношения Еревана и Тбилиси.

Пашинян отметил, что Армения и Грузия связаны дружественными и стратегическими отношениями.