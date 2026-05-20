Цена на российский газ для Армении не может подняться – Пашинян

Глава армянского правительства напомнил о наличии стратегических договоренностей с Россией в вопросе поставок газа в республику. Он отметил, что они гарантируют, что цена на российский газ для Армении не вырастет.

Россия не может поднять цену на газ для Армении. Об этом сообщил 22 мая премьер-министр республики Никол Пашинян.

Отвечая на вопрос о том, могут ли измениться расценки из-за напряженности в отношениях между Москвой и Ереваном, он отметил, что это не случится, поскольку существуют контрактные обязательства.

"Подорожания газа не может быть, так как у нас есть действующий договор и этот договор взаимовыгодный, там есть соответствующие условия"

– Никол Пашинян

Он добавил, что между Арменией и РФ есть четкие стратегические договоренности в этом вопросе.