Азербайджан экспортировал строительные материалы в Армению

Азербайджан экспортировал в Армению строительные материалы собственного производства. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации.

Уточняется, что груз включает в себя "экструдированные пенополистирольные плиты для теплоизоляции зданий и сооружений". Его вес составляет почти 1,5 тонны, а стоимость оценивается в районе $6 тыс.

Напомним, на прошлой неделе Государственный таможенный комитет Азербайджана опубликовал данные, согласно которым республика с января по апрель 2026 года экспортировала в Армению товаров более чем на $9,6 млн.