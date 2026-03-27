Дагестан отправит в космос свой первый спутник

В Дагестане создадут первый в республике образовательный космический спутник "Манаров-1", посвященный первому космонавту республики – перед ним стоят обширные задачи.

Дагестанский государственный университет (ДГУ) в рамках научно-образовательного проекта "Каспий – Орбита" разработает, соберет и отправит в космос первый космический спутник "Манаров-1"- сегодня в вузе был дан официальный старт масштабному проекту, сообщили в пресс-службе университета.

"Проект стал победителем грантового конкурса программы Space-π Фонда содействия инновациям Минобрнауки России. Ключевым результатом проекта станет создание малого космического аппарата формата CubeSat 3U - спутника "Манаров-1""

- сообщение

Название космического аппарата выбрано неслучайно: он получил имя в честь первого космонавта Дагестана, Героя Советского Союза Мусы Манарова, а старт инициативы приурочен к 95-летию Дагестанского государственного университета и 75-летию первого дагестанского космонавта, передает портал "Это Кавказ".

Разрабатывать малый космический аппарат вуз будет совместно с компанией "Геоскан", он будет оборудован AIS-приемником для мониторинга морского судоходства, двумя различными видеокамерами наблюдения Земли и радиолюбительским модулем связи для открытой передачи данных, говорится в сообщении.

На реализацию амбициозного проекта у ДГУ есть более двух лет: он будет построен в рамках федерального проекта "Кадры для космоса", а его участниками станут не менее 200 дагестанских школьников, которые будут работать с реальными орбитальными данными, рассказал ректор вуза Муртазали Рабаданов.

Впоследствии полученные со спутника данные станут основой исследований школьников и студентов в области географии, геоинформатики, дистанционного зондирования Земли и экологического мониторинга, добавили в вузе.