Поврежденный железнодорожный мост восстановят в Чечне

В Республике Чечня восстановят железнодорожный мост на участке Аргун - Ханкала, который был поврежден из-за обильных осадков весной этого года.

В Чечне началось восстановление железнодорожного моста на участке Аргун - Ханкала, который был поврежден из-за обильных осадков. Об этом сообщает компания РЖД на своей странице в социальной сети.

"Сейчас укрепляем опоры моста: для этого доставили 20 вагонов с бутовым камнем общим объемом 750 куб. метров. Также используем массивные железобетонные блоки - тетраподы. На месте уже имеется 25 таких конструкций, предназначенных для защиты побережья"

- РЖД

Отмечается, что на месте работают более 30 железнодорожников, привлечена специализированная техника, в том числе 3 экскаватора, бульдозер.

"На время проведения работ прибытие и отправление пассажирских поездов, связывающих чеченскую столицу с Москвой и Волгоградом, осуществляется на станции Гудермес"

- РЖД

Кроме того, на участке Гудермес - Грозный организована перевозка пассажиров автотранспортом.

Ранее сообщалось, что утром 22 мая движение поездов закрыто на участке Аргун - Ханкала в Чечне из-за подмыва железнодорожного моста.