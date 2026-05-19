Вестник Кавказа

Часть трассы закрыли из-за камнепада в Чечне

Часть трассы закрыли из-за камнепада в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Камнепад накрыл трассу в Итум-Калинском районе Чечни. В настоящее время движение транспортных средств на данном участке заблокировано.

В Чечне ограничили движение транспортных средств по одной из местных трасс из-за камнепада. Об этом информирует 20 мая администрация Итум-Калинского района республики.

Речь идет о федеральной трассе Р-217 "Гучум-Кали".

"Администрация Итум-Калинского муниципального района информирует об экстренном ограничении движения на федеральной трассе Р-217 "Гучум-Кали". В связи с камнепадом, представляющим угрозу безопасности, движение по данному участку дороги временно затруднено"

– пресс-служба администрации

Водителям настоятельно рекомендуют временно отказаться от поездок в опасную зону.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
950 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.