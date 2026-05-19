Часть трассы закрыли из-за камнепада в Чечне

Камнепад накрыл трассу в Итум-Калинском районе Чечни. В настоящее время движение транспортных средств на данном участке заблокировано.
В Чечне ограничили движение транспортных средств по одной из местных трасс из-за камнепада. Об этом информирует 20 мая администрация Итум-Калинского района республики.
Речь идет о федеральной трассе Р-217 "Гучум-Кали".
"Администрация Итум-Калинского муниципального района информирует об экстренном ограничении движения на федеральной трассе Р-217 "Гучум-Кали". В связи с камнепадом, представляющим угрозу безопасности, движение по данному участку дороги временно затруднено"
– пресс-служба администрации
Водителям настоятельно рекомендуют временно отказаться от поездок в опасную зону.