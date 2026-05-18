Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7 с эпицентром в провинции Малатья. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 24 км к востоку от города Малатья с населением около 441 тыс человек. Очаг залегал на глубине 7 км.

Подземные толчки также ощущались в соседних провинциях Кахраманмараш, Адыяман, Элязыг и Шанлыурфа. Эту информацию подтвердило правительственное управление по чрезвычайным ситуациям AFAD.

Разрушений и других негативных последствий на данный момент не выявлено. Губернатор провинции Малатья Седдар Явуз в эфире телеканала TRT заявил об отсутствии сообщений о существенных проблемах и начале инспекций профильными ведомствами на местах.