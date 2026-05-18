Россия и Китай договорились о продлении безвизового режима

Безвизовый режим между Россией и Китаем для граждан двух стран могут продлить до 31 декабря 2027 года.

Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении России и Китая сохранить практику безвизового режима для граждан двух стран. Об этом он сообщил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов стало введение по вашей, дорогой друг, инициативе безвизового режима на взаимной основе для граждан наших стран. Эту практику, безусловно, будем продолжать"

– Владимир Путин

Отметим, что Китай ввел безвизовый режим для граждан России в одностороннем порядке с 15 сентября 2025 года. Теперь эти правила могут продлить до 31 декабря 2027 года. В настоящее время для въезда в страну требуется только заграничный паспорт.

В ответ Россия аналогичным образом отменила визовые требования для китайских граждан с 1 декабря 2025 года.

По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в первом квартале 2026 года Китай с приростом более 44% стал лидером по объему въездного турпотока в Россию. В 2025 году взаимный обмен также продемонстрировал уверенный рост. Россияне совершили почти 2,5 млн поездок в КНР, а граждане Китая посетили РФ 1,76 млн раз.