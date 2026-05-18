Владимир Путин и Си Цзиньпин углубили отношения России и Китая

В Доме народных собраний в столице Китая Пекине прошли переговоры на высшем уровне президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которых стороны подписали заявление об углублении отношений России и Китая.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сегодня после торжественной встречи российского лидера на площади Тяньаньмэнь провели переговоры в узком составе, после которых встреча лидеров продолжилась в расширенном составе с участием делегаций обеих стран.

Главной темой встречи стало двухстороннее сотрудничество: после встречи с китайским лидером тет-а-тет, которая прошла в традиционно дружественном и доверительном ключе, Владимир Путин дал оценку партнерству Москвы и Пекина, назвав его образцом межгосударственных связей в новую эпоху: оно основано на принципах равноправия и учета интересов друг друга и не раз прошло испытания на прочность.

"Будем развивать сотрудничество и в двустороннем плане, и активно работать на международных площадках, где наши коллеги создают хорошую базу для устойчивого развития в направлении многополярного мира"

- Владимир Путин

Си Цзиньпин поддержал заявление российского лидера, отметив, что отношения двух стран вступили в новый этап - более результативного и ускоренного развития.

Делегации двух стран на встрече обсудили двусторонний товарооборот, который за последние четверть века вырос в 30 раз. Их участники отметили: отношения России и Китая оказывают стабилизирующее влияние на мировые дела. Связка Москвы и Пекина сейчас, в период мировых кризисов, особенно востребована, отметил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув: Россия на фоне кризиса на Ближнем Востоке остается надежным поставщиком ресурсов, а Китай - ответственным потребителем.

Также глава российского государства заявил о том, что российско-китайские отношения "вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".

Он отметил: фундаментальный межгосударственный документ, являющийся основой для развития сотрудничества по всем направлениям, в полной мере сохраняет свою актуальность. Также Россия и Китай отстаивают право всех стран на своеобразие и суверенное развитие в условиях формирующегося полицентричного мира, и сложившиеся отношения России и Китая оказывают стабилизирующее влияние на мировые дела.

Москва и Пекин строят диалог на основе равноправия и учета интересов друг друга, он направлен на процветание их народов, и это - образец межгосударственных связей в современном мире в новую эпоху, основанный на принципах равноправия и учета интересов друг друга, взаимной поддержки, дружбы и подлинного добрососедства.

У двух стран множество общих проектов, а российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики является локомотивом экономического сотрудничества.

В числе приоритетов двух стран - крупные совместные начинания в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и высоких технологиях, отметил российский президент.

В свою очередь китайский лидер отметил: политическое доверие России и Китая в последние годы укрепилось, а сотрудничество в торговле, инвестициях, энергетике продолжает развиваться.

"В последние годы в условиях сложной и нестабильной международной обстановки Китай и Россия развивают отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху на основе равенства, взаимного уважения, добросовестности и взаимовыгодного сотрудничества"

- Си Цзиньпин

Политическое взаимное доверие двух стран постоянно укрепляется, а сотрудничество в сфере торговли, инвестиций, энергетики, науки и техники неуклонно развивается, отметил председатель КНР.

Также Си Цзиньпин заявил, что РФ и Китай должны полноценно реализовать договоренности, достигнутые в рамках продления договора о добрососедстве.

"Мы с президентом Путиным единогласно одобрили продление действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Стороны должны полноценно реализовать достигнутые нами с президентом Путиным договоренности, в полной мере использовать исторические возможности, чтобы заложенный фундамент стал прочнее"

- Си Цзиньпин

По итогам встречи в Доме народных собраний президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества России и Китая.

Это весьма массивный программный документ, включающий 47 страниц, в котором определены магистральные пути развития всего комплекса многоплановых связей России и Китая, обозначено общее видение насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия Москвы и Пекина в мировых делах.

Также лидеры двух стран приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.

Россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве новой железной дороги через Забайкальск: речь идет о строительстве второго пути шириной колеи 1435 миллиметров на трансграничном участке Забайкальск – Маньчжурия. Он позволит к 2030 году увеличить пропускную способность на 11 миллионов тонн, или почти 50 пар грузовых поездов в сутки.

В целом делегации двух стран приняли 20 документов, некоторые из них подписаны их лидерами двух стран. Это межправительственные, межведомственные и коммерческие документы об углублении сотрудничества в сфере атомной энергетики, промышленности, торговле, транспорте, строительстве, образовании, кинематографии и других областях.

Энергетические перспективы

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о наиболее перспективных направлениях углубления сотрудничества России и Китая в энергетике.

"Прежде всего стоит сказать, что Китай является одним из крупнейших потребителей энергоносителей в мире и одним из крупнейших импортёров. Он занимает первое место по импорту нефти, совокупный импорт нефти Китаем превышает 10 млн баррелей в сутки. При этом потребление в КНР растет не менее чем на 200 тыс баррелей в сутки за год. Одновременно Китай является одним из крупнейших потребителей и импортеров газа, борясь с Японией за первое место по импорту СПГ и наращивая закупки трубопроводного газа. Китай еще и строит новые угольные электростанции – будучи крупнейшим в мире производителем угля, он остается одним из крупнейших импортеров угля", - в первую очередь сказал он.

"По всем трем ресурсам – нефть, газ, уголь – Россия является довольно крупным поставщиком. Общая российско-китайская граница обеспечивает не только достаточно короткий путь поставок энергоносителей, но и их безопасность. В отличие от Ормузского пролива, к сухопутной границе России с Китаем, через которую проложены трубопроводы, невозможно подогнать авианосную ударную группу и остановить поставки энергоносителей. Ее нельзя заблокировать силой, как это произошло с экспортом нефти и СПГ из Персидского залива. Исходя из постоянно растущего спроса на энергоресурсы в Китае и возможности поставлять их из РФ в КНР по земле, мы постоянно наращиваем наше сотрудничество в энергетике как крупнейший потребитель и один из крупнейших поставщиков", - сообщил Александр Фролов.

"Еще в прошлом году были подписаны контракты, которые расширяли газотранспортные пути, уже введенные в эксплуатацию либо подлежащие запуску в ближайшее время. Между нашими странами проложен газопровод "Сила Сибири", его мощность составляет 38 млрд кубометров газа в год. Согласно дополнительному соглашению 2025 года, предусмотрено увеличение его мощности и расширение поставок до 44 млрд кубометров в год. В 2027 году должен заработать дальневосточный маршрут поставок российского газа в Китай. Его базовая мощность составляла 10 млрд кубометров в год, по новым документам она увеличена до 12 млрд кубометров в год. Таким образом, гарантировано развитие наших отношений в области энергетики с ростом поставок трубопроводного газа с 38,8 млрд кубометров, сколько было прокачано в 2025 году, до порядка 56 млрд кубометров к концу 2020-х годов", - обратил внимание экономист.

"Кроме того, у нас есть перспектива строительства газопровода "Сила Сибири 2", поскольку Китай неуклонно наращивает потребление газа. В какой-то момент у них откроется необходимое рыночное окно, которое будет достаточно для того, чтобы окупить "Силу Сибири 2" с плановой мощностью 50 млрд кубометров в год. В связи с этим известные на данный момент перспективы трубопроводных поставок российского газа в Китай составляют порядка 106 млрд кубометров в год", - добавил заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

"Что касается нефти, то мы уже поставляем в Китай более 100 млн т в год. В отдельные годы доходило даже до 110 млн т в год. На этом направлении тоже есть возможности для роста экспорта. К примеру, можно расширить трубопроводную систему ВСТО ("Восточная Сибирь - Тихий океан"), построить вторую очередь или второй трубопровод с названием "Восточная Сибирь - Тихий океан 2". О таком проекте в последние годы говорят все чаще, и он действительно может быть реализован. Его востребованность, опять же, повышается за счет безопасности трансграничных трубопроводных маршрутов в сравнении с поставками по морю. Вопрос об энергобезопасности сейчас толкает нас навстречу друг другу с большей силой, чем это было раньше", - заключил Александр Фролов.