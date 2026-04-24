Курбан-байрам жители КБР отпразднуют дома

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ, согласно которому лень празднования одного из главных праздников ислама Курбан-байрам в регионе будет выходным, как в Карачаево-Черкесии и Дагестане.

В Кабардино-Балкарии (КБР) предстоящая среда, 27 мая, будет нерабочей - праздничный день в регионе объявили по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам.

"В связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии по случаю праздника Курбан-байрам постановляю: объявить 27 мая 2026 г. в Кабардино-Балкарской Республике нерабочим праздничным днем"

- указ главы КБР Казбека Кокова

В праздник Курбан-байрам выходной день будет у жителей Карачаево-Черкесии, а жители Дагестана будут праздновать его три дня - 27, 28 и 29 мая, передает портал "Это Кавказ".

Напомним, ранее мы писали: у жителей Ставрополья может появиться новый выходной, который будет отмечаться в день празднования Курбан-байрама - праздника жертвоприношения, главного праздника для всех последователей ислама, предложил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В качестве примера он привел Радоницу, которая по краевому законодательству уже много лет является выходным, отметив: сделать выходной на Курбан-байрам будет справедливо по отношению к верующим.