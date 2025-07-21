День празднования Курбан-байрама может стать нерабочим на Ставрополье

У жителей Ставрополья может появиться новый выходной, который будет отмечаться в день празднования Курбан-байрама - праздника жертвоприношения, главного праздника для всех последователей ислама.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил сделать нерабочим днем в регионе мусульманский праздник Курбан-байрам, который будет отмечаться 27 мая.

"Ставрополье - многонациональный и многоконфессиональный край. У нас живут люди разных вероисповеданий, и мы с уважением относимся к традициям друг друга"

- Владимир Владимиров

В качестве примера губернатор края привел Радоницу, которая по краевому законодательству уже много лет является выходным, отметив: сделать выходной на Курбан-байрам будет справедливо по отношению к верующим, передает портал "Это Кавказ".

Тем не менее, решение будет принято только с учетом мнения жителей края, после народного голосования на платформе обратной связи на "Госуслугах". Голосование стартует 23 апреля и продлится до 10 мая, написал губернатор.

Напомним, ранее мы писали о том, что праздник Курбан-байрам (Ид аль-Адха – на арабском) – самый главный праздник для всех последователей ислама, который в переводе на русский язык означает "праздник жертвоприношения". В этот день мусульмане вспоминают пророка Ибрагима, который по воле Аллаха согласился принести в жертву своего сына Исмаила. Но в последний момент Всевышний заменил Ибрагима на барана.

На Курбан-байрам приверженцы религии закалывают животное, символизируя преданность Аллаху.