Российская делегация поедет на саммит G20 в Майами - Песков

Российская делегация обязательно поедет на саммит G20 в Майами (США), где она будет представлена достойно, на должном уровне, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Президент Путин может поехать в Майами как член страны "двадцатки", может не поехать, может поехать другой российский представитель. Но в любом случае Российская Федерация будет достойно, на должном уровне представлена на этом саммите"

- Дмитрий Песков

Россия по-прежнему придает большое значение работе в рамках "двадцатки", особенно с учетом тех кризисов, которые сейчас нарастают и зарождаются, подчеркнул представитель Кремля, отметив: к моменту проведения саммита будет много о чем говорить.

Напомним, ранее мы сообщали: президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что собирается пригласить российского коллегу Владимира Путина на саммит G20, сообщили несколько чиновников Белого дома, пожелавших остаться анонимными. Речь идет о саммите "Большой двадцатки", который пройдет 14-15 декабря этого года в Майами. При этом пока американский лидер не направлял приглашение президенту РФ.