Пакистан надеется на возвращение Ирана за стол переговоров с США

Исламабад надеется, что Тегеран сделает выбор в пользу дипломатического урегулирования конфликта с США и предпримет шаги по нормализации обстановки на Ближнем Востоке.

Состоялась встреча министра внутренних дел Пакистана Мохсина Накви с временным поверенным в делах США Натали Бейкер, в ходе которой Исламабад выразил надежду на конструктивные шаги Ирана по нормализации обстановки на Ближнем Востоке. Соответствующую информацию публикует издание The Times of Israel.

В центре внимания оказалась подготовка ко второму раунду американо-иранских переговоров. Данную встречу пришлось отложить, поскольку Иран не подтвердил участие своей делегации в переговорах.

По словам Накви, глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф и фельдмаршал Асим Мунир прилагают все возможные усилия для поддержки мирного урегулирования. Исламабад рассчитывает, что все участники противостояния отдадут предпочтение дипломатии.

Руководитель пакистанского МВД также положительно оценил решение продлить режим прекращения огня. Этот шаг был охарактеризован как важнейший этап на пути к снижению напряженности в ближневосточном регионе. В свою очередь американская сторона высоко оценила вклад Исламабада в продвижение мирных инициатив.