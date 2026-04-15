Багаи: Пакистан – единственный посредник между США и Ираном

В МИД Ирана сообщили, что посредником между Вашингтоном и Тегераном выступает только Исламабад. Это единственный официальный посредник.

Только Пакистан выступает посредником в переговорах между США  и Ираном, заявил представитель иранского министерства иностранных дел Эсмаил Багаи.

"В настоящее время Пакистан является единственным официальным посредником в дипломатическом процессе между Ираном и США. Хотя и другие страны находятся в контакте и ведут консультации, эффективность посредничества зависит от соблюдения сторонами своих обязательств"

– Эсмаил Багаи

Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде 11 апреля. Второй может состояться на этой неделе.

