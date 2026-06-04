В районе Спитака в Армении зафиксировали сейсмоактивность

Землетрясение от 2 до 3 баллов вечером 6 июня зафиксировано в Спитаке и ряде других населенных пунктов Армении.
Вечером 6 июня в Армении зафиксировали сейсмическую активность. Подземные толчки магнитудой 2,5 были отмечены в 11 км от города Спитак.
Очаг землетрясения был расположен на глубине 10 км. Магнитуда в районе эпицентра составила 3 балла.
Подземные толчки силой от 2 до 3 балла также были зафиксированы в Ванадзоре, Алаваре, Шаумяне, Лернанцке и Лернапате. Информации о пострадавших и материальном ущербе не поступало.