Вестник Кавказа

В районе Спитака в Армении зафиксировали сейсмоактивность

В районе Спитака в Армении зафиксировали сейсмоактивность
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Землетрясение от 2 до 3 баллов вечером 6 июня зафиксировано в Спитаке и ряде других населенных пунктов Армении.

Вечером 6 июня в Армении зафиксировали сейсмическую активность. Подземные толчки магнитудой 2,5 были отмечены в 11 км от города Спитак.  

Очаг землетрясения был расположен на глубине 10 км. Магнитуда в районе эпицентра составила 3 балла. 

Подземные толчки силой от 2 до 3 балла также были зафиксированы в Ванадзоре, Алаваре, Шаумяне, Лернанцке и Лернапате. Информации о пострадавших и материальном ущербе не поступало.

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