Иран осудил удары США по объектам в Горуке и Кешме

Власти Ирана выступили с осуждением ударов США по объектам связи в Горуке и на острове Кешм. Тегеран призвал мировое сообщество обратить внимание на агрессию и осудить действия США.

В МИД Ирана осудили атаки ВС США на радиолокационные объекты в Горуке и на острове Кешм. Удары были нанесены сегодня утром.

"МИД Ирана решительно осуждает военное нападение армии США, совершенное в предрассветные часы субботы, 6 июня 2026 года, на радиолокационные объекты и объекты берегового наблюдения в районе Сирик и на острове Кешм, миссией которых является охрана безопасности границ страны и безопасности судоходства на международных водных путях"

– заявление дипведомства

Тегеран считает действия США не только нарушением перемирия, но и нарушением суверенитета страны. Кроме того, сообщает МИД ИРИ, удары США создают условия для региональной дестабилизации.

Тегеран призвал мировое сообщество отреагировать на военные действия США и осудить шаги Белого дома.