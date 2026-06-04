Иран осудил удары США по объектам в Горуке и Кешме

В МИД Ирана осудили атаки ВС США на радиолокационные объекты в Горуке и на острове Кешм. Удары были нанесены сегодня утром.
"МИД Ирана решительно осуждает военное нападение армии США, совершенное в предрассветные часы субботы, 6 июня 2026 года, на радиолокационные объекты и объекты берегового наблюдения в районе Сирик и на острове Кешм, миссией которых является охрана безопасности границ страны и безопасности судоходства на международных водных путях"
– заявление дипведомства
Тегеран считает действия США не только нарушением перемирия, но и нарушением суверенитета страны. Кроме того, сообщает МИД ИРИ, удары США создают условия для региональной дестабилизации.
Тегеран призвал мировое сообщество отреагировать на военные действия США и осудить шаги Белого дома.