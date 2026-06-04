Вестник Кавказа

В МИД Азербайджана рассказали о состоянии пострадавших после атаки БПЛА в Азовском море

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД Азербайджана: состояние пострадавших граждан страны после атаки морских дронов в Азовском море оценивается как хорошее.

В дипведомстве Азербайджана сообщили о состоянии пострадавших после попадания БПЛА в суда в Азовском море. По информации МИД АР, состояние пострадавших оценивается как хорошее, некоторых из них готовят к выписке из больницы в Ейске. 

"Состояние раненых оценивается как хорошее, и ожидается, что некоторые из них будут выписаны из больницы в ближайшее время"

– МИД Азербайджана 

Сообщается, что сотрудники диппредставительства АР находятся в Ейске. Дипломатические работники сотрудничают с властями относительно помощи спасенным гражданам страны и установлению личности погибших. 

Напомним, что вчера были атакованы морскими дронами теплоходы "Натра" и "Циркон". Пять граждан АР погибли, трое пострадали.

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