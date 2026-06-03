Вестник Кавказа

Минтранс РФ: число авиарейсов в Турцию превысило 1000 в неделю

Минтранс РФ: число авиарейсов в Турцию превысило 1000 в неделю
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиасообщение между РФ и Турцией в 2026 году превысит 1 тыс рейсов в неделю, гарантируя наличие билетов на фоне активного диалога Минтранса РФ с турецкой стороной.

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин на ПМЭФ заявил, что в 2026 году между Россией и Турцией запланировано суммарно более одной тысячи рейсов в неделю. Об этом он сообщил в интервью информационному агентству ТАСС.

Для обеспечения заявленных объемов Минтранс РФ ведет ежедневные переговоры с представителями Турции. Главным вопросом на повестке остается соблюдение иностранными чартерными авиакомпаниями требований транспортной безопасности.

"Сегодня мы находимся в активном диалоге с турецкой стороной, мой заместитель практически каждый день проводит совещания. Очень важно, чтобы эти чартерные компании выполняли российские требования по транспортной безопасности"

- Андрей Никитин

Ранее туроператоров обязали пересадить пассажиров авиакомпаний Air Anka и Tailwind на рейсы других перевозчиков. Указанные компании продали билеты до конца октября, не имея разрешений на полеты в Россию после 25 мая, поэтому до 16 июня их полетную программу обеспечат за счет рейсов Turkish Airlines и Corendon.

По оценкам АТОР, количество рейсов из России в Анталью на лето сократилось на 10%. Сокращение произошло из-за отсутствия разрешения на полеты в РФ у турецких авиакомпаний Air Anka и Tailwind, а также из-за сокращения полетной программы у Azur Air.

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