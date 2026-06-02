Вестник Кавказа

Турция и Саудовская Аравия обсудили запуск железной дороги через Сирию

Турция и Саудовская Аравия обсудили запуск железной дороги через Сирию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция обсудила с Саудовской Аравией вопросы возобновления железнодорожного сообщения через территорию Сирии.

Анкара и Эр-Рияд запустили переговорный процесс относительно восстановления железнодорожного маршрута через Сирию, который позволит Турции расширить экономические связи со странами Ближнего Востока, поведал глава МИД Турции Хакан Фидан. 

"Мы начали переговоры с Саудовской Аравией о возобновлении железнодорожного маршрута из Турции в Сирию, из Сирии в Иорданию, Саудовскую Аравию и остальные страны Персидского залива. Мы извлекли колоссальные уроки"

– Хакан Фидан 

Отметим, что ж/д между Турцией и Сирией было прервано в 2011 году из-за гражданской войны на территории арабской республики. Ранее курсировал между Стамбулом и Дамаском курсировал "Таврский экспресс", также существовали маршруты в Ирак и Иорданию.

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