Турция и Саудовская Аравия обсудили запуск железной дороги через Сирию

Турция обсудила с Саудовской Аравией вопросы возобновления железнодорожного сообщения через территорию Сирии.
Анкара и Эр-Рияд запустили переговорный процесс относительно восстановления железнодорожного маршрута через Сирию, который позволит Турции расширить экономические связи со странами Ближнего Востока, поведал глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Мы начали переговоры с Саудовской Аравией о возобновлении железнодорожного маршрута из Турции в Сирию, из Сирии в Иорданию, Саудовскую Аравию и остальные страны Персидского залива. Мы извлекли колоссальные уроки"
– Хакан Фидан
Отметим, что ж/д между Турцией и Сирией было прервано в 2011 году из-за гражданской войны на территории арабской республики. Ранее курсировал между Стамбулом и Дамаском курсировал "Таврский экспресс", также существовали маршруты в Ирак и Иорданию.